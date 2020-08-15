Продажи новых машин в Китае выросли

Продажа новых автомобилей в июле текущего года выросла на 7,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в отчетном периоде продано 2,1 миллиона машин. По словам аналитиков, сейчас китайский рынок постепенно восстанавливается после режима самоизоляции и последствий мирового кризиса.

Продажа машин увеличивается, но не так быстро, как того хотелось бы производителям. Потенциальные покупатели обращают внимание на более доступные варианты машины, чтобы не переплачивать.

Реализация автомобилей, которые эксплуатируются благодаря новым источниками энергии, составила 98 тысяч экземпляров. В сравнении с прошлогодним результатом показатель продаж в данном сегменте вырос на 19,3%.

Начиная с мая текущего года, китайские дилеры стараются делать все для того, чтобы ежемесячно фиксировать рост продаж транспортных средств. Конечно, добиться существенного роста очень сложно, но тем не менее у производителей все же получается привлекать покупателей новыми моделями.