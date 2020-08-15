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Центробанк запретил страховщикам навязывать новый полис ОСАГО 

РИА Новости 22 минуты назад
ЦБ запретил страховщикам навязывать полис ОСАГО
Фото: РИА Новости
Страховщики должны вносить изменения в полис ОСАГО по первому требованию автовладельца, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение ЦБ.
Отмечается, что в ходе взаимодействия с участниками рынка в рамках поведенческого надзора ЦБ обнаружил практику, при которой компании вместо изменений предлагали клиенту оформить новый полис. Регулятор подчеркивает, что такая ситуация является нарушением закона.
В ЦБ отметили, что проблема не является критически острой, однако наличие подобных случаев потребовало разъяснений.

"Поступило несколько десятков жалоб по данным вопросам, в том числе в отношении крупнейших страховщиков на рынке ОСАГО", — цитирует издание комментарий регулятора.

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Автоновости , Центральный банк России
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