Mazda не будет выпускать гоночную версию Mazda3 

Руководители японского автомобильного концерна Mazda официально заявили о том, что не собираются выпускать гоночную версию модели 3.

Великолепный гоночный автомобиль так и не будет выпущен на конвейер. Производители решили окончательно закрыть проект из-за нецелесообразности. Все дело в том, что разработчики считают, что модель не сможет стать окупаемой, учитывая большие затраты на разработку и выпуск.

Конечно, причина отказа от данного проекта заключается еще и в том, что из-за глобального спада производственной деятельности концерна руководителям нужно заниматься серийными моделями, которые уже продаются на мировом рынке. Не исключено, что разработчики все же передумают и через несколько лет вновь возобновят работы по данному проекту.

Большинство автомобилистов, которые видели тизеры, сходятся во мнении о том, что это была бы достойная модель, которая явно смогла бы завоевать популярность и стать продаваемой. Высокие показатели безопасности и надежность позволяли бы эксплуатировать машину не только в городской среде, но и по федеральным трассам.