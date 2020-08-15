Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mazda не будет выпускать гоночную версию Mazda3 

Car.ru 29 минут назад
Mazda не будет выпускать гоночную версию Mazda3
Фото: Car.ru
Руководители японского автомобильного концерна Mazda официально заявили о том, что не собираются выпускать гоночную версию модели 3.
Великолепный гоночный автомобиль так и не будет выпущен на конвейер. Производители решили окончательно закрыть проект из-за нецелесообразности. Все дело в том, что разработчики считают, что модель не сможет стать окупаемой, учитывая большие затраты на разработку и выпуск.
Конечно, причина отказа от данного проекта заключается еще и в том, что из-за глобального спада производственной деятельности концерна руководителям нужно заниматься серийными моделями, которые уже продаются на мировом рынке. Не исключено, что разработчики все же передумают и через несколько лет вновь возобновят работы по данному проекту.
Большинство автомобилистов, которые видели тизеры, сходятся во мнении о том, что это была бы достойная модель, которая явно смогла бы завоевать популярность и стать продаваемой. Высокие показатели безопасности и надежность позволяли бы эксплуатировать машину не только в городской среде, но и по федеральным трассам.
Видео дня. Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Car.ru: последние новости
Opel назвал российские цены на кроссовер Grandland X Opel назвал российские цены на кроссовер Grandland X Bentley создаст бюджетный электромотор Bentley создаст бюджетный электромотор Страховщики будут менять данные в полисе по первому требованию Страховщики будут менять данные в полисе по первому требованию
Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , Mazda
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Bentley создаст бюджетный электромотор
Bentley создаст бюджетный электромотор
Продажи новых машин в Китае выросли
Продажи новых машин в Китае выросли
Абсолютно все модели Suzuki подорожали в РФ
Абсолютно все модели Suzuki подорожали в РФ
ТОП-10 новых автомобилей на рынке Петербурга
ТОП-10 новых автомобилей на рынке Петербурга
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение