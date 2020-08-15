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Названы правила покупки б/у автомобиля 

Мария Иванова 1 час назад
Названы правила покупки б/у автомобиля
Фото: ТАСС
Эксперты издания Car-mania опубликовали список нехитрых рекомендаций, которых стоит придерживаться при покупке автомобиля на вторичном рынке. Советы бывалых автомобилистов помогут новичкам сохранить нервы и деньги.
Изначально, чтобы не разочароваться потом в выборе, следует определить цель покупки автомобиля. Если, например, на машине планируется путешествовать всей семьей, то очевидно, что малолитражка не подойдет, а выбирать следует из внедорожников с вместительным багажником. В том числе следует учитывать специфику региона, где наиболее часто будет использоваться автомобиль: погодные условия, состояние дорог.
Выбрав модель, автолюбителю необходимо разобраться в том, сколько стоят запчасти на его желанную покупку, сколько она потребляет горючего, во что обойдется страховка. Только имея полное представление о финансовых тратах, которые предстоят будущему владельцу, модно переходить к следующему пункту.
Дальше работа с владельцем конкретного автомобиля. Важно, чтобы продавец и владелец машины был одним и тем же человеком. В противном случае ситуацию спасает доверенность, но лишний раз перепроверить подлинность документов все-таки стоит, чтобы не стать жертвой мошенников.
Не лишним будет самостоятельно сверить VIN-номер. Код, указанный в документах должен быть полностью идентичен штампу на кузове авто. Если нет, то покупателю грозят разбирательства с правоохранительными органами, поскольку авто может числиться в угоне.
При покупке б/у автомобиля следует внимательно изучить его историю на предмет участия в ДТП. Здесь на помощь могут прийти мобильные сервисы, предлагающие соответствующую услугу.
Наконец, если позволяет продавец, хорошо бы совершить тестовый заезд на желаемой машине. Автомобиль в хорошем состоянии должен заводиться без проблем, плавно трогаться с места, не дергаться при переключении передач и не греметь на кочках.
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Автоновости , МВД
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