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Новая Skoda Octavia порадует россиян автоматом

Car.ruиещё 2
4 часа назад
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Популярная модель чешского автопроизводителя - автомобиль Skoda Octavia четвертого поколения, будет продаваться на российском рынке с автоматической коробкой передач вместо «робота».
Новая Skoda Octavia порадует россиян автоматом
Фото:  Skoda Skoda
Новая Skoda Octavia появилась на автомобильном рынке еще осенью 2019 года. Автомобиль получил роботизированную коробку передач DSG в паре с турбомотором, объемом 1,4 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Второй вариант комплектации - это механическая или автоматическая коробка передач на 6 ступеней в паре с атмосферной силовой установкой, мощностью 110 лошадиных сил и объемом 1,6 литра.
Презентация нового чешского лифтбека Skoda Octavia в Российской Федерации будет проходить в середине сентября 2020 года. В нашей стране будет доступна модель, оснащенная мотором мощностью 190 лошадиных сил и объемом 2,0 литра. В паре с силовым агрегатом будет работать преселективная коробка.
Пока нет достоверной информации о стоимости новинки на отечественном потребительском рынке. В настоящее время в продаже есть лифтбеки третьего поколения российской сборки, базовая версия транспортного средства стоит 1,14 миллиона рублей.
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