Новая Skoda Octavia порадует россиян автоматом

Популярная модель чешского автопроизводителя - автомобиль Skoda Octavia четвертого поколения, будет продаваться на российском рынке с автоматической коробкой передач вместо «робота».

Фото: Skoda Skoda

Новая Skoda Octavia появилась на автомобильном рынке еще осенью 2019 года. Автомобиль получил роботизированную коробку передач DSG в паре с турбомотором, объемом 1,4 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Второй вариант комплектации - это механическая или автоматическая коробка передач на 6 ступеней в паре с атмосферной силовой установкой, мощностью 110 лошадиных сил и объемом 1,6 литра.

Презентация нового чешского лифтбека Skoda Octavia в Российской Федерации будет проходить в середине сентября 2020 года. В нашей стране будет доступна модель, оснащенная мотором мощностью 190 лошадиных сил и объемом 2,0 литра. В паре с силовым агрегатом будет работать преселективная коробка.