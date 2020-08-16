В МВД напомнили об ответственности за подделку техосмотра 

Представители МВД напомнили автолюбителям об уголовной ответственности за нелегальный техосмотр.

Также в МВД заявили, что автолюбитель, который намеренно обратился в организацию, где подделывают диагностические карточки транспортных средств, будет наказан по уголовной статье. Подобное наказание записано в 3 части статьи 327 УК РФ. В ней не сказано конкретно про диагностические карты, но этот документ относится к разряду тех, что предоставляют особые права или освобождают от некоторых обязанностей.

Но в МВД заявили, что водители не остаются без поддержки. Если они узнали, что им оказали некачественную услугу или диагностическую карту выдала компания, не имеющая на это лицензию, то они могут обратиться в ближайший отдел полиции для оформления заявления.

Такими обращениями представители МВД пытаются донести до автолюбителей России, что теперь диагностическая карта — важный документ и к ее оформлению стоит подходить со всей ответственностью.