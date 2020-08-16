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В МВД напомнили об ответственности за подделку техосмотра 

Car.ru и ещё 11 2 часа назад
В МВД напомнили об ответственности за подделку техосмотра
Фото: Car.ru
Представители МВД напомнили автолюбителям об уголовной ответственности за нелегальный техосмотр.
Также в МВД заявили, что автолюбитель, который намеренно обратился в организацию, где подделывают диагностические карточки транспортных средств, будет наказан по уголовной статье. Подобное наказание записано в 3 части статьи 327 УК РФ. В ней не сказано конкретно про диагностические карты, но этот документ относится к разряду тех, что предоставляют особые права или освобождают от некоторых обязанностей.
Но в МВД заявили, что водители не остаются без поддержки. Если они узнали, что им оказали некачественную услугу или диагностическую карту выдала компания, не имеющая на это лицензию, то они могут обратиться в ближайший отдел полиции для оформления заявления.
Такими обращениями представители МВД пытаются донести до автолюбителей России, что теперь диагностическая карта — важный документ и к ее оформлению стоит подходить со всей ответственностью.
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Автоновости , МВД
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