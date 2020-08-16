Кому грозит уголовка за «левый» техосмотр 

Эксперты выяснили, против кого возбудят уголовное дело за поддельную диагностическую карту.
Сегодня в СМИ и соцсетях появилась информация со ссылкой на МВД России, что за обращение в организации, которые проводят техосмотр автомобилей без аккредитации, российских водителей будут привлекать к уголовной ответственности».
Эксперты РГвыяснили, что это не так.
Новая статья предусматривает ответственность операторов техосмотра, которые не аккредитованы в Российском союзе автостраховщиков. И на водителей не распространяется.
Диагностическая карта нужна только для приобретения полиса ОСАГО. Если ее оформляют неаккредитованные организации, то с их стороны это будет мошенничество.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России 4 августа изменился государственный стандарт автомобильных и мотоциклетных номеров.