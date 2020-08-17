Названы российские регионы с самым доступным бензином 

Бензин в регионах Крайнего Севера, Москве и Санкт-Петербурге является самым доступным для населения, жители же Северного Кавказа могут позволить себе меньше всего автомобильного топлива на среднемесячную заработную плату. В целом по России бензин марки АИ-92 за семь месяцев этого года подорожал на 1,9 процента.

Рейтинг регионов с доступным топливом строился на основе ранжирования субъектов РФ по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату.

Так, лидирует в рейтинге доступности бензина Ямало-Ненецкий автономный округ. Его жители на среднюю зарплату могут купить 2160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр. На втором месте оказалась Москва — столичные автолюбители на среднюю месячную зарплату могут заправиться на 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Чукотский автономный округ на третьем месте с 1727 литрами доступного бензина по цене 56 рублей за литр.

Эксперты отметили, что лидирующие позиции в рейтинге заняли регионы Крайнего Севера, Москва и Санкт-Петербург из-за высоких зарплат в этих субъектах.

Самая низкая доступность бензина выявлена в республиках Северного Кавказа, где жители могут приобрести на свою зарплату в 3-4 раза меньше бензина, чем водители в ЯНАО. Рейтинг замыкают Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика и Кабардино-Балкарская Республика, сообщает РИА Новости.