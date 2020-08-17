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«АвтоВАЗ» восстановил сборку машин 

Car.ru и ещё 2 2 часа назад
«АвтоВАЗ» восстановил сборку машин
Фото: car.ru
Руководители отечественного автомобильного концерна «АвтоВАЗ» официально сообщили о возобновлении производства, начиная с 17 августа текущего года. Напомним, две крупнейших производственных площадки концерна «Lada Ижевск» и «Lada Запад Тольятти» ушли в заранее спланированный отпуск, начиная с 27 июля текущего года.
Во время отпуска все предприятия подверглись проведению модернизации, а также различных ремонтных работ. Это позволит после возобновления рабочей деятельности проводить выпуск машин своевременно без возникновения каких-либо проблем.
По словам производителей, в ближайшее время они полностью восстановят производство и начнут выполнять ранее назначенный план, рассчитанный до конца текущего года. Важным моментом является то, что вся рабочая деятельность осуществляется в соответствии с требованиями безопасности каждого сотрудника, а также регулярной дезинфекцией производственных помещений. Выпускаемые машины являются довольно востребованными на российском рынке, учитывая хорошее соотношение цены и качества сборки основных узлов.
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Автоновости , Lada , Автоваз
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