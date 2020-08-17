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FT: японские власти пытались инициировать слияние Nissan и Honda 

ТАСС и ещё 1 36 минут назад
В Японии пытались инициировать слияние Nissan и Honda
Фото: EPA
Члены правительства Японии пытались в этом году подтолкнуть автопроизводителей Nissan и Honda к переговорам о слиянии. Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По их информации, инициатива была вызвана обеспокоенностью властей перспективами автомобильного сектора в стране на фоне конкуренции, ужесточившейся в связи с ростом спроса на беспилотные электромобили. Кроме того, некоторые чиновники выражали озабоченность будущим компании Nissan, которая может оказаться в уязвимом положении в случае крушения партнерства с Renault после ареста Карлоса Гона — бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi.
Гон в 2018 году был арестован в Японии по подозрению в мошенничестве, а в конце декабря прошлого года бежал из-под домашнего ареста в Ливан.
И Nissan, и Honda отвергли идею слияния, так что переговоры не состоялись. Собеседники издания указывают на целый ряд препятствий для осуществления этой цели: невозможность использовать общие детали во время сборки автомобилей двух марок из-за фундаментальных различий, принципиально разные бизнес-модели компаний, а также сосредоточенность Nissan на развитии существующего альянса с Renault.
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Комментарии
Автоновости , Nissan , Renault , Honda , Mitsubishi , Financial Times
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