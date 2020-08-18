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В Jaguar Land Rover разрабатывают водородные автомобили 

Car.ru и ещё 1 3 часа назад
В Jaguar Land Rover готовят водородные автомобили
Фото: Reuters
Представители Jaguar Land Rover рассказали о желании создавать водородные внедорожники через 10 лет.
Инженеры английского концерна уже занимаются исследованием новых топливным элементов. В настоящее время запущен проект, который называется Zeus. Именно его представители должны выпустить водородный Range Rover Evoque уже в 2025 году.
Однако официального подтверждения этой информации нет. В компании лишь заявили о желании перевести все внедорожники на новые топливные элементы до 2030 года. Но случится это лишь в том случае, если проект Zeus продемонстрирует хороший результат своей работы.
Аналитики же считают, что следующим, после Range Rover Evoque, на водород может перейти электрокар Jaguar F-Pace, который через 5-10 лет наверняка будет предлагаться автолюбителям в новом варианте.
Водородные двигатели — наиболее приоритетное направление разработки для автомобильной промышленности, так как это единственная возможная альтернатива электрическим моторам и дорогостоящим аккумуляторам.
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Комментарии
Автоновости , Jaguar , Jaguar F-Pace , Rover , Land Rover
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