В Jaguar Land Rover готовят водородные автомобили

Представители Jaguar Land Rover рассказали о желании создавать водородные внедорожники через 10 лет.

Инженеры английского концерна уже занимаются исследованием новых топливным элементов. В настоящее время запущен проект, который называется Zeus. Именно его представители должны выпустить водородный Range Rover Evoque уже в 2025 году.

Однако официального подтверждения этой информации нет. В компании лишь заявили о желании перевести все внедорожники на новые топливные элементы до 2030 года. Но случится это лишь в том случае, если проект Zeus продемонстрирует хороший результат своей работы.

Аналитики же считают, что следующим, после Range Rover Evoque, на водород может перейти электрокар Jaguar F-Pace, который через 5-10 лет наверняка будет предлагаться автолюбителям в новом варианте.

Водородные двигатели — наиболее приоритетное направление разработки для автомобильной промышленности, так как это единственная возможная альтернатива электрическим моторам и дорогостоящим аккумуляторам.