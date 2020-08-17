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Без вины виноватый: в проекте нового КоАП появится новая причина для конфискации автомобиля 

ТК «Звезда» 2 часа назад
За последние годы увеличивается количество тех, кто попадается в нетрезвом виде за рулем более двух раз в год.
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях появилась статья, которая предусматривает возможность конфискации автомобиля в пользу государства в том случае, если нарушитель управляет им по доверенности. То есть и водитель и собственник автомобиля будут нести ответственность за нарушение.
В случае, если нетрезвый водитель в течение года повторно попадется за рулем того же автомобиля, то его будут судить по статье 264.1 УК, а у собственника конфискуют машину по статье 34.34 КоАП.
Данную меру некоторые эксперты считают действенной, так как суд приговаривает многих нарушителей к обязательным работам, что не мешает им и дальше пользоваться машиной и совершать преступления.
За последние годы увеличивается количество тех, кто попадается в нетрезвом виде за рулем более двух раз в год.
Напомним, что за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде или повторный отказ от медосвидетельствования водителю грозит уголовная ответственность, штраф до 300 тысяч рублей или исправительные работы, а также лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет, передает «Российская газета».
На фоне участившихся в России случаев ДТП по вине пьяных водителей, Минпромторг выступил с инициативой внедрения в авто специальных алкозамков.
Такие приборы уже используют в разных странах, к примеру, в Швеции. Австралийских водителей обязывают устанавливать блокираторы, если ранее они уже садились за руль нетрезвыми. В нашей стране внедряют технологию некоторые транспортные компании и аэропорты для шоферов спецтехники.
По словам представителей Минпромторга, устройства, которые будут блокировать зажигание, если уловят пары этанола на водительском месте.
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Автоновости , Бортжурнал , Видео , ДТП , Минпромторг , "Российская газета"
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