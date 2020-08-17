Кросс-купе Volkswagen Tiguan X дебютирует в Пекине

Новая версия известного кроссовера от немецкой компании Volkswagen будет представлена на Пекинском автосалоне, свои двери для посетителей он откроет уже 26 сентября 2020 года.

О новинке уже известно многое. Не так давно представители Volkswagen сообщали, что построили автомобиль на базе Tiguan Allspace, представленного на европейском рынке. Правда пришлось изменить форму кормы и крыши.

А вот технически транспортное средство полностью соответствует стандартной версии автомобиля Volkswagen Tiguan

Под капотом у автомобиля установлен двухлитровый турбированный силовой агрегат, его мощность зависит от выбранной комплектации — 186 или 220 лошадиных сил. В пару всегда устанавливается «робот» DSG7.

Минимальная версия транспортного средства будет стоить около 2,5 миллионов рублей. Продавать ее начнут на китайском рынке, затем возможно поступление и в Россию.