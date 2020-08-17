Аварийным комиссарам выдадут пакеты для трупов и лопаты 

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«Автодор» решил ввести новые требования в отношении работы российских аварийных комиссаров. Таким образом расширили функционал аваркомов.

Аварийным комиссарам были даны новые очередные инструкции, касающиеся реагирования на всевозможные дорожные чрезвычайные происшествия. Экипажи в данном случае должны помогать автовладельцам в случае аварий, поломок, а также прочих сложных ситуаций в рамках платных автотрасс.

Теперь экипажи будут комплектовать лопатой, ломом, столитровыми чёрными пакетами, воронкой для залива горючего, канистрой для бензина/солярки, светодиодными табло, домкратом на 5 т.

Аварийные комиссары должны будут объезжать контролируемые участки 2 раза на день. Сотрудники службы обязуются смотреть за состоянием таких дорожных элементов, как асфальт, откосы, знаки и освещение.

Экипажи обязаны сообщать работникам центра управления автомобильным движением информацию об изменениях погодных условий. Российские аваркомы должны фиксировать на камеру транспортные средства, которые автолюбители незаконно припарковали.

В случае обнаружения трупов различных животных аварийные комиссары обязуются в маске и перчатках осуществлять упаковку их тел в специальные мусорные мешки, а также отвозить на утилизацию.

Выходящих на автодорогу пешеходов экипажи должны обеспечить световозвращающим жилетом. При этом требуется прикрывать проезжую часть при помощи табло с надписью «Пешеход/Сбавьте скорость».

В случае пробития колеса аваркомам требуется предложить помощь. В случае возгорания автомобиля они обязуются приступить к ликвидации пожара, оказывая в случае надобности первую медицинскую помощь всем пострадавшим. На сегодняшний день осуществляют работу 63 таких экипажа.