У Маска появился мощный соперник

Мир еще не успел оправиться от головокружительного успеха компании Tesla , как на горизонте появился еще один производитель, названный в честь изобретателя Николы Теслы и бросающий серьезный вызов автогигантам. Компания Nikola стремительно прошла путь от малоизвестного стартапа, собирающегося выпускать электрические грузовики, до новой восходящей звезды автомобильной индустрии. С момента выхода на IPO в начале июня ее капитализация на максимуме достигала 30 миллиардов долларов — больше, чем у Ford и Fiat-Chrysler, брендов с многолетней историей. Сейчас она превышает 16 миллиардов долларов. При этом Nikola пока не выпустила ни одного автомобиля. Основателя и главу компании Трэвора Милтона уже называют «вторым Илоном Маском », а саму Nikola — «убийцей Tesla». И в этот раз все серьезно: еще ни один конкурент Маска не пользовался такой популярностью и любовью инвесторов. Электрический нокдаун — в материале «Ленты.ру».

Человек с озера

Основатель Nikola Трэвор Милтон — еще более неординарный человек, чем Илон Маск. Даже год его рождения доподлинно неизвестен: по одним данным, он родился в 1981-м, по другим — в 1982-м. Милтон происходит из многодетной семьи мормонов — у него три сестры и брат. Будущий бизнесмен получил религиозное воспитание и сразу после школы провел полтора года в миссионерской поездке по Бразилии. В отличие от Маска, Милтон так и не получил высшего образования — он покинул Университет долины Юта (Utah Walley State College) после первого семестра. Как и Маск, деньги на электромобили он заработал, продав свой первый успешный бизнес-проект.

В 2014 году Worthington Industries выкупила 80 процентов его компании dHybrid Systems. Сумма сделки не разглашалась. Первоначально компания Милтона занималась производством хранилищ для сжиженного и сжатого природного газа, но со временем большую часть прибыли ей начал приносить автомобильный бизнес — dHybrid Systems занялась переводом двигателей тяжелых грузовиков на работу на природном газе. При работе на природном газе каждый километр пути обходится дешевле, чем при работе на дизельном топливе, а вредные выбросы при этом снижаются.

Ничего нового в этой технологии нет: работающие на газе грузовики предлагают многие европейские производители, а российский КамАЗ даже участвует на газовом грузовике в гонках. Неудивительно, что Милтону хотелось большего. Поэтому в 2014 году он основал в Солт-Лейк-Сити, столице штата Юта, компанию Nikola Motor Company, которая должна была стать Tesla в мире грузовых автомобилей. Милтон никогда не скрывал своей любви к этому производителю электрокаров.

«Я был фанатом Tesla на протяжении шести лет. У меня было две Model S. Поклонники Tesla на протяжении многих лет сталкивались с ненавистью со стороны окружающих, когда компания только начинала свою работу», — написал он в своем Twitter.

В том же треде Милтон, впрочем, отметил, что пересел с Tesla Model S на Jaguar I-Pace — электрический кроссовер от британского концерна Jaguar Land Rover . Вероятно, глава Nikola посчитал неэтичным использование в личный целях электромобиля главного потенциального конкурента.

Золотая жила

Причина, по которой Милтон заинтересовался электрическими грузовиками, по его собственным словам, состоит в том, что на них можно заработать больше денег — маржинальность этого бизнеса выше. Однако для грузоперевозок критически важен вес грузовика. Полная масса автопоезда ограничена во всех странах, поэтому чем легче тягач и прицеп, тем тяжелее может быть груз, который он везет. Именно большой вес аккумуляторов всегда был ограничителем для развития электрических грузовиков — на них нельзя перевозить столько же груза, сколько на дизельных машинах. Но Милтон нашел решение проблемы.

Nikola не запасает электроэнергию, а производит ее на борту. Помимо электромотора, на борту грузовиков компании установлены так называемые топливные элементы — электрохимическое устройство, в ячейках которого происходит химическая реакция между водородом и кислородом. В процессе реакции вырабатывается постоянный ток и синтезируется вода, которая потом просто сливается на дорогу. Кислород для реакции забирается из воздуха, а охлажденный до низких температур водород под высоким давлением хранится в баках.

Преимуществ у технологии масса. Помимо меньшей массы, это еще и большая скорость заправки — даже на станциях быстрой зарядки на пополнение 80 процентов емкости аккумулятора уходит 20-30 минут, а заправить бак водорода можно за 3-5 минут. При этом емкость аккумулятора падает на морозе, а запас хода на баке водорода не зависит от внешней температуры. И наконец, утилизация использованных аккумуляторов — это трудоемкий и крайне вредный для окружающей среды процесс, который исключен в случае с автомобилями на топливных элементах.

Проблемная технология

Между тем вышеупомянутая методика также известна достаточно давно — Honda представила первый прототип легкового автомобиля на топливных элементах еще в 1999 году, а в 2008-м начала мелкосерийное производство. Несколько сотен машин были сданы в лизинг клиентам в Калифорнии и Японии. Фактически речь шла о привлечении клиентов к заводским испытаниям, а не о бизнесе. По такой же схеме испытывали свои прототипы Ford, General Motors (GM), Mercedes-Benz Nissan (самые известные бренды). Еще несколько компаний, включая BMW и даже «АвтоВАЗ» , ограничились заводскими испытаниями. Сейчас Toyota , Honda и Hyundai продают машины на топливных элементах через избранных дилеров. Японские компании — в США и Японии, а Hyundai — в Корее. Наибольших успехов добилась Toyota — к концу 2019 года было продано более 10 тысяч машин. Однако серийных грузовиков, работающих на топливных элементах, до сих пор нет.

Существует две причины, почему электромобили на топливных элементах так и не стали массовым явлением. Во-первых, отсутствие инфраструктуры, а во-вторых, высокая цена. Пусть машинам на топливных элементах не нужны зарядные станции, зато им нужны водородные заправки, которых в мире еще меньше. Например, в Калифорнии в мае 2019 года была всего 41 водородная заправка и более 18 тысяч зарядных станций.

Что касается цен, Toyota Mirai в США стоит минимум 58 тысяч долларов, в Европе — 66 тысяч евро. При этом нет уверенности, что машины не продаются себе в убыток. По данным Bloomberg, себестоимость Honda FCX Clarity в конце 2000-х составляла 120-140 тысяч долларов. Однако у основателя Nikola есть план по решению этих проблем.

Укрепили тылы

В случае с заправочными станциями Милтон решил пойти по пути Маска и занятьcя возведением инфраструктуры сам. Он заявил, что в ближайшее время в США будет построено 700 заправочных станций, причем каждая будет рассчитана на большое число грузовиков. Кроме того, компания Nikola сама будет производить экологически чистый водород — его получают посредством электролиза из воды, а электричество для процесса берут от ветряных генераторов и солнечных батарей. Килограмм водорода уже сейчас стоит менее четырех долларов, что дешевле дизельного топлива. Милтон верит, что в ближайшем будущем цена опустится ниже трех и даже двух долларов за килограмм.

Nikola Motor

Более того, Милтон нашел способ сделать дешевле сам грузовик. Но для этого ему пришлось не только найти крупного партнера, но и на время отказаться от идеи революционного грузовика, разработанного Nikola с нуля. Первый прототип тягача компания представила в 2016 году. Машина называлась One и отличалась необычным дизайном практически с полностью отсутствующим капотом и огромным спальным отсеком. В 2017 году был показан прототип тягача для региональных перевозок под названием Two. Грузовик был выполнен в стиле One и отличался укороченным спальником. В 2018 году Nikola представил макет грузовика Tre — машина бескапотной компоновки была рассчитана на Европу, а точнее — на привлечение внимания европейских производителей.

Расчет оказался верным — в 2019 году было объявлено о начале сотрудничества Nikola с концерном CNH Industrial, в который входит итальянский производитель грузовиков Iveco. Именно тягач Iveco S-Way послужил основой для новой версии прототипа Tre. Таким образом, компании Милтона не пришлось тратить деньги на разработку ходовой части, кабины и проработку аэродинамики, Nikola нужно было просто интегрировать топливные элементы и бак с водородом в существующую конструкцию.

Win McNamee / Getty Images

Даже стилистической переработкой внешности S-Way занимались не только дизайнеры Nikola, но и специалисты знаменитой итальянской студии Italdesign. Помимо новой силовой установки, Nikola Tre получил огромный дисплей на передней панели, камеры заднего вида вместо привычных зеркал и еще один дисплей на месте приборной доски. Однако все это впоследствии появится и на Iveco. Милтону даже не придется строить завод — производить Tre будут на заводе Iveco в немецком Ульме.

Партнеры обещают, что уже в 2020 году начнутся испытания предсерийных грузовиков, а в 2022 году первые машины поступят к владельцам. Правда, речь не о машинах с топливными элементами, а об обычных электрогрузовиках с аккумулятором. Впрочем, Милтон уверяет, что Nikola представит революционные аккумуляторы, которые будут отличаться от существующих меньшей массой и большей емкостью. Что до тягача на топливных элементах, то его придется ждать как минимум до 2024 года.

Помимо этого, Nikola заключила соглашение о сотрудничестве в разработке и производстве аккумуляторного электрического мусоровоза на базе шасси Nikola Tre со вторым по величине в США оператором по управлению отходами Republic Services. После этой новости акции автопроизводителя подскочили на 22 процента. Заказ предусматривает производство 2,5 тысячи грузовиков. Кроме того, сделка подразумевает двукратное увеличение числа машин в будущем. Испытания машин планируют начать в 2022 году, поставки — в 2023-м.

Атака на Маска

На первых порах Милтон отзывался об Илоне Маске весьма комплементарно, но все изменилось в ноябре 2017 года, когда Tesla представила свой прототип электрического грузовика под названием Semi. Дизайн c панорамным остеклением и компоновка тягача с едва выступающим передком, большим спальником и дверью посередине боковины — это напоминало Nikola One. Ответ не заставил себя ждать — в мае 2018 года Nikola Corporation подала на Tesla судебный иск о взыскании двух миллиардов долларов за плагиат. Компания Илона Маска ответила иском в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) с требованием о признании недействительным патента Nikola Motor на конструкцию двери грузовика. Первый раунд противостояния остался за Милтоном — USPTO отклонила иск Tesla. Однако решения по первому иску все еще не принято.

Следующим витком противостояния стала премьера в феврале 2020 года пикапа Nikola Badger — прямого конкурента Tesla Cybertruck. Однако, если Маск продемонстрировал ездовой прототип своего пикапа, то Милтон обошелся компьютерной моделью. По заявлениям создателей, Badger превосходит Cybertruck буквально во всем. Он мощнее, дальнобойнее, способен перевозить больше груза и буксировать более тяжелые прицепы. Трэвор Милтон утверждает, что Badger куда лучше приспособлен к реальной жизни, чем пикап Маска.

«Я вырос на ферме и всю свою жизнь владел пикапами. Я думаю, что Tesla Cybertruck создавалась не для реальных покупателей пикапов, а для фанатов Tesla. […] Но Badger — это настоящий грузовик. Он построен, чтобы конкурировать с Ford F-150. На него можно устанавливать лестницы, он может тянуть за собой прицепы, ездить по бездорожью», — сказал он.

Помимо аккумуляторной версии, у Badger будет и модификация на топливных элементах. Премьера «живого» электромобиля была намечена на сентябрь 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса перспективы ее проведения весьма туманны. Осенью планировалось открыть прием заказов на машину. Впрочем, ни цен, ни сроков начала производства оглашено не было. К слову, Милтон утверждает, что у него уже есть предзаказы на тягачи от корпоративных клиентов на сумму 10 миллиардов долларов. Среди заказчиков называют службы доставки UPS и интернет-магазин Amazon.