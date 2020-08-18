Продавцы автомобилей рассказали о "злой шутке"

Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.

"Автомир" стал ощущать нехватку машин уже со второй половины июня по всем регионам присутствия компании, говорит его представитель. Среди причин он называет неожиданный всплеск спроса после карантина, ослабление рубля, уменьшение объема поставок машин из-за сокращения производства и полагает, что в августе дефицит сохранится, так как большинство заводов уходят на плановые каникулы и поставки возобновятся во второй половине сентября.