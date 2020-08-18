Продавцы автомобилей рассказали о "злой шутке"

"Дефицит есть практически у всех брендов по тем или иным моделям. Может быть, у Lada в меньшей степени, хотя и у них есть, по определенным позициям. Он будет наблюдаться, скорее всего, до конца осени, а по отдельным маркам и брендам, возможно, еще дольше", — считает глава ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев.
"Работаем в дефиците. Тут сработал и отложенный спрос, и приостановка работы производителей во время карантина, и новые программы господдержки стимулировали спрос. Надеемся, что ситуация через 2-3 месяца выправится", — сказал представитель "ТрансТехСервиса", отметив, что дефицит затронул как премиальный, так и массовый сегменты.
"Есть дефицит практически по всем брендам по некоторым моделям и модификациям, в большинстве случаев — по самым ходовым комплектациям. Все раскупили — заводы стояли почти два месяца, а теперь уходят на плановые каникулы. Сейчас распродаются те машины, которые были закуплены еще до карантина. Бренды с низкой доступностью склада и произведённых автомобилей оказались в ситуации, когда выросший спрос невозможно удовлетворить в рамках конкретного периода", — добавляет в свою очередь представитель "Автоспеццентра".
"Скорее всего, в августе продажи будут меньше, чем в июле, а дальше спрос продолжит восстановление, но это будет зависеть от покупательской способности и ценовой политики компаний. Спрос в июле был обеспечен в немалой степени ростом курсов валют и тем, что производители, сдерживая рублевые цены, обещали их поднять", — отмечает аналитик.