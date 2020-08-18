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Nissan планирует выпустить новое поколение Micra 

Car.ru и ещё 1 1 час назад
Nissan выпустит новое поколение Micra
Фото: Car.ru
Появилась информация, что Nissan планирует вывести новое поколение Micra. Несмотря на то, что показатели продаж немного отстают от запланированных, производитель видит перспективу этой модели.
Nissan Micra очень схож с Renault Cilo, который пользуется большой популярностью. Можно даже предположить, что первая модель имеет такой же большой спрос в Европе, как и вторая. Однако, это совсем не так.
Эксперты уверяют, что у производителя дела обстоят не так уж и плохо, ка полагают многие, ведь он планирует разработать новое поколение Micra, которое будет разделять основу с Renault Cilo. Обе модели будут иметь различия во внешнем виде. Пока нет информации, сколько времени на рынке пробудет сегодняшняя Micra.
Компания выпустила ролик, в котором поделилась информацией обо всех новинках на будущее время. На короткое мгновение в кадре появилась Micra, что вызвало массу обсуждений среди экспертов. Специалисты уверяют, что на видео была рестайлинговая версия автомобиля.
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Комментарии
Автоновости , Nissan Micra , Nissan , Renault
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