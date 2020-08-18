Nissan выпустит новое поколение Micra

Появилась информация, что Nissan планирует вывести новое поколение Micra. Несмотря на то, что показатели продаж немного отстают от запланированных, производитель видит перспективу этой модели.

Nissan Micra очень схож с Renault Cilo, который пользуется большой популярностью. Можно даже предположить, что первая модель имеет такой же большой спрос в Европе, как и вторая. Однако, это совсем не так.

Эксперты уверяют, что у производителя дела обстоят не так уж и плохо, ка полагают многие, ведь он планирует разработать новое поколение Micra, которое будет разделять основу с Renault Cilo. Обе модели будут иметь различия во внешнем виде. Пока нет информации, сколько времени на рынке пробудет сегодняшняя Micra.

Компания выпустила ролик, в котором поделилась информацией обо всех новинках на будущее время. На короткое мгновение в кадре появилась Micra, что вызвало массу обсуждений среди экспертов. Специалисты уверяют, что на видео была рестайлинговая версия автомобиля.