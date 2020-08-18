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Свыше 200 км автомобильных дорог отремонтируют в Якутии в 2020 г в рамках нацпроекта 

Прайм и ещё 1 51 минуту назад
В Якутии отремонтируют 200 км дорог
Фото: ТАСС
Свыше 200 километров автомобильных дорог отремонтируют в Якутии в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил глава региона Айсен Николаев в Instagram.
Как отметил Николаев, второй год на территории Якутии реализуются национальные проекты РФ, инициированные президентом страны.

"Так, с 2019 года у нас реализуется нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2020 году в республике будет построено более 180 километров региональных автодорог и 23,5 километра улично-дорожной сети города Якутска", — рассказал руководитель региона.

По словам главы, в рамках нацпроекта в ближайшие годы Якутия приведет в надлежащее состояние основные республиканские дороги.

"Сейчас каждый якутянин может посмотреть подробную информацию о ходе реализации всех проектов в официальном информационном портале республики Саха (Якутия)", — добавил Николаев.

По данным Минтранса РФ, кассовое исполнение проекта на данный момент составляет 101,1 миллиарда рублей, или 40,5%, и достижение годового значения этого показателя нацпроекта не вызывает у ведомства опасения, так как работа подрядных организаций оплачивается по факту завершения производственных мероприятий и принятия работ заказчиком в основном в конце календарного года.
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Комментарии 1
Автоновости , Айсен Николаев
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