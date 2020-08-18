В России почти закончились автомобили

Повышенный спрос россиян на новые автомобили после карантина, связанного с угрозой распространения коронавируса, привел к дефициту машин в автосалонах, сообщает РИА Новости. Дефицит ощущается практически у всех брендов, говорится в статье.
Повышение спроса на новые автомобили после снятия ограничений в июле аналитики оценивают на уровне 7% в годовом выражении. Повышенный интерес к машинам совпал не только с последствиями карантина, но и с сезонными отпусками предприятий, говорится в статье. В результате в настоящее время продавцы не могут удовлетворить запросы клиентов: требуемых моделей не хватает.
Дефицит ощутили практически все ведущие бренды: Mercedes, BMW, Audi, Cadillac, Volkswagen, Hyundai, Lada и другие. Глава ассоциации автодилеров Олег Мосеев. Заявил, что сложившаяся ситуация на автомобильном рынке сохранится в позитивном сценарии – до осени, в негативном – до конца года.
«Бренды с низкой доступностью склада и произведённых автомобилей оказались в ситуации, когда выросший спрос невозможно удовлетворить в рамках конкретного периода», - заявил журналистам представитель компании «Автоспеццентр».
Аналитики полагают, что сложившаяся ситуация неизменно приведет к очередному снижению объема продаж, который с течением времени «должен восстановиться». При этом, по словам экспертов, многое зависит от покупательской способности россиян и ценовой политики автодилеров.