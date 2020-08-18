В России почти закончились автомобили

Повышение спроса на новые автомобили после снятия ограничений в июле аналитики оценивают на уровне 7% в годовом выражении. Повышенный интерес к машинам совпал не только с последствиями карантина, но и с сезонными отпусками предприятий, говорится в статье. В результате в настоящее время продавцы не могут удовлетворить запросы клиентов: требуемых моделей не хватает.