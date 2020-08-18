Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В российских автосалонах почти закончились машины на продажу 

Общественная служба новостей 7 часов назад
В России почти закончились автомобили
Фото: РИА Новости
Карантин, сезонные отпуска автомобильных заводов сократили темпы выпуска машин, а спрос после карантина и новые программы господдержки — прибавили покупателям желание обзавестись новым транспортом, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос авторитейлеров.
При этом спрос на новые машины в июле 2020 года вырос на 7% в годовом выражении. Сейчас дилеры оказались в необычной ситуации — им попросту нечем торговать. Ожидается, что объёмы начнут постепенную стабилизацию к концу 2020 года.

«Дефицит есть практически у всех брендов по тем или иным моделям. Может быть, у Lada в меньшей степени, хотя и у них есть, по определенным позициям», — отметил в опросе глава ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев.

Другие эксперты отмечают, что зафиксирован дефицит по ряду моделей Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, Hyundai и Cadillac.

«Все раскупили — заводы стояли почти два месяца, а теперь уходят на плановые каникулы. Сейчас распродаются те машины, которые были закуплены еще до карантина. Бренды с низкой доступностью склада и произведённых автомобилей оказались в ситуации, когда выросший спрос невозможно удовлетворить в рамках конкретного периода», — отмечает эксперт в области автомобилестроения.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в России цены на автомобили по-прежнему растут. За первые шесть месяцев 2020 года иностранные автомобили подорожали на 9%, а российские — на 6%.
Видео дня. Машины каршеринга не на шутку разозлили москвичей
Общественная служба новостей: последние новости
В российских автосалонах почти закончились машины на продажу В российских автосалонах почти закончились машины на продажу Автодилеры рассказали о мировом дефиците машин Автодилеры рассказали о мировом дефиците машин Врачи подозревают у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние Врачи подозревают у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние
Комментарии 6
Автоновости , Hyundai , Audi , BMW , Cadillac , Lada , Volkswagen , Олег Мосеев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто состояние дочери Высоцкой после страшного ДТП
Раскрыто состояние дочери Высоцкой после страшного ДТП
У Маска появился мощный соперник
У Маска появился мощный соперник
Кровавое ЧП под Орлом: тела и обломки авто на трассе
Кровавое ЧП под Орлом: тела и обломки авто на трассе
Самые надежные автомобили российского рынка
Самые надежные автомобили российского рынка
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Найдены доказательства невиновности Ефремова
01:09
Найдены доказательства невиновности Ефремова
ДТП
Инспектора ГИБДД протащили 700 м по асфальту
01:32
Инспектора ГИБДД протащили 700 м по асфальту
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение