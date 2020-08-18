В России почти закончились автомобили

Карантин, сезонные отпуска автомобильных заводов сократили темпы выпуска машин, а спрос после карантина и новые программы господдержки — прибавили покупателям желание обзавестись новым транспортом, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос авторитейлеров.

При этом спрос на новые машины в июле 2020 года вырос на 7% в годовом выражении. Сейчас дилеры оказались в необычной ситуации — им попросту нечем торговать. Ожидается, что объёмы начнут постепенную стабилизацию к концу 2020 года.

«Дефицит есть практически у всех брендов по тем или иным моделям. Может быть, у Lada в меньшей степени, хотя и у них есть, по определенным позициям», — отметил в опросе глава ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев.

Hyundai и Cadillac. Другие эксперты отмечают, что зафиксирован дефицит по ряду моделей Audi BMW , Mercedes, Volkswagen

«Все раскупили — заводы стояли почти два месяца, а теперь уходят на плановые каникулы. Сейчас распродаются те машины, которые были закуплены еще до карантина. Бренды с низкой доступностью склада и произведённых автомобилей оказались в ситуации, когда выросший спрос невозможно удовлетворить в рамках конкретного периода», — отмечает эксперт в области автомобилестроения.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в России цены на автомобили по-прежнему растут. За первые шесть месяцев 2020 года иностранные автомобили подорожали на 9%, а российские — на 6%.