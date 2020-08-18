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В Россию привезли ограниченную серию Mitsubishi Outlander 

Motor.ru и ещё 6 1 час назад
В РФ привезли ограниченную серию Mitsubishi Outlander
Фото: Motor.ru
В российском представительстве Mitsubishi рассказали, что 1 сентября в продажу поступит ограниченная серия Outlander Black Edition. Новинка построена на базе полноприводного кроссовера с двухлитровым мотором в комплектациях Invite и Intense+, и доступна в чёрном и перламутровом цвете с доплатой 65 тысяч рублей.
Outlander Black Edition отличается от прочих исполнений модели чёрной отделкой салона и затемнёнными элементами экстерьера. В чёрном цвете выполнены 18-дюймовые диски, радиаторная решётка, нижние накладки на бамперы, хромированные элементы багажной двери, наружные зеркала, молдинги и рейлинги, а также верхняя часть салона, включая потолок и вставки на передней панели и дверных картах «под карбон».
В числе отличий в салоне — специальная комбинированная отделка сидений с водоотталкивающей тканью в центральной части и красная строчка на креслах, козырьке приборной панели и подлокотниках. Комплектация Invite 4WD для Outlander Black Edition расширена за счёт боковых подушек безопасности, боковых шторок и подушки безопасности для коленей водителя.
Обычный Outlander 2.0 Invite 4WD стоит 1 924 000, а 2.0 Intense+ 4W — 2 053 000. Black Edition можно будет купить с доплатой 65 тысяч, таким образом, кроссовер в комплектации Invite обойдётся в 1 989 000 рублей, а в Intense+ — 2 118 000 рублей.
Обычный Mitsibishi Outlander в базовой комплектации, с двухлитровым мотором и передним приводом можно купить за 1 709 000 рублей. Также в России доступна семиместная версия модели, цены на которую варьируются от 2 103 000 до 2 399 000 рублей. А за 2 532 000 рублей можно купить Outlander GT, укомплектованный трёхлитровым мотором мощностью 227 лошадиных сил.
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Автоновости , Mitsubishi , Mitsubishi Outlander
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