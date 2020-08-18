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За остановку авто на магистрали начнут карать серьезными штрафами 

Car.ru 1 час назад
За остановку на автомагистрали начнут карать серьезными штрафами
Фото: Car.ru
Правительство собирается ввести очередное изменение, касающееся автомобильной сферы. Руководство Минтранса 13 февраля внесло предложение ужесточить наказания, если владельцы транспортных средств будут осуществлять остановку на автомобильной магистрали в неположенных местах.
Штрафы предложили повысить в три раза — от 1 000 до 3000 руб. По мнению руководства министерства, такого рода наказания следует применять к автомобилистам, остановившим свою машину на автомагистралях и дорогах, отмеченных знаком 5.3, означающим «Дорога для машин».
Это объясняют тем, что такого рода правонарушения очень часто приводят к различным аварийным ситуациям, которые могут стать причиной очень печальных последствий.
Представители Госавтоинспекции обращают внимание, что мест, которые специально отведены для стоянки, очень мало. Это приводит к тому, что водители вынуждены парковаться, нарушая при этом закон.
Аргументируя свою позицию, сотрудники Минтранса предоставили статистику, составленную специалистами «Автодора». Она гласит, что за позапрошлый год на автотрассах погибло 388 человек.
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Автоновости , Автодор , Минтранс РФ , ГИБДД
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