За остановку на автомагистрали начнут карать серьезными штрафами

Правительство собирается ввести очередное изменение, касающееся автомобильной сферы. Руководство Минтранса 13 февраля внесло предложение ужесточить наказания, если владельцы транспортных средств будут осуществлять остановку на автомобильной магистрали в неположенных местах.

Штрафы предложили повысить в три раза — от 1 000 до 3000 руб. По мнению руководства министерства, такого рода наказания следует применять к автомобилистам, остановившим свою машину на автомагистралях и дорогах, отмеченных знаком 5.3, означающим «Дорога для машин».

Это объясняют тем, что такого рода правонарушения очень часто приводят к различным аварийным ситуациям, которые могут стать причиной очень печальных последствий.

Представители Госавтоинспекции обращают внимание, что мест, которые специально отведены для стоянки, очень мало. Это приводит к тому, что водители вынуждены парковаться, нарушая при этом закон.