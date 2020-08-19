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Nokia требует процент с каждого проданного автомобиля Mercedes-Benz 

Motor.ru и ещё 2 4 часа назад
Nokia требует процент с продаж автомобилей Mercedes-Benz
Фото: © Daimler
Финская компания Nokia выиграла судебное разбирательство по делу о незаконном использовании своих технологий в автомобилях бренда Mercedes-Benz, принадлежащего концерну Daimler AG, передаёт Bloomberg. Теперь Nokia хочет получать процент с каждой проданной машины. Если автопроизводитель не согласится на это условие, автомобили могут запретить к продаже.
Суд немецкого города Мангейм постановил, что Daimler AG действительно нарушил патенты Nokia на мобильные технологии. Представители концерна в свою очередь заявили, что намерены обжаловать это решение и назвали перспективу запрета на продажи автомобилей Mercedes-Benz «маловероятной». В Daimler считают, что Nokia должна выдать лицензию на технологию поставщикам оборудования. Сами поставщики, в числе которых Continental и Robert Bosch, поддерживают автопроизводителя в этом споре.
В Nokia же надеются, что Daimler примет свои обязательства и получит лицензию на справедливых условиях. Взимание процента с каждого проданного автомобиля в компании называют «справедливым вознаграждением за свои инженерные разработки».
Лицензионная модель, которую предлагает Nokia, используется другими немецкими автопроизводителями, в том числе Volkswagen и BMW.
В случае если Daimler не согласится перейти на предложенную схему, Nokia действительно может добиться запрета на продажи автомобилей Mercedes-Benz в Германии. Однако для этого компании придётся подать ещё один иск и предоставить его обеспечение в размере семи миллиардов евро. Дело в том, что, по местным законам, патентообладатель несёт ответственность за убытки ответчика в случае вступления запрета в силу.
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Автоновости , BMW , Volkswagen , Daimler , Mercedes-Benz , Bloomberg
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