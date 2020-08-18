Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автоэксперт предупредил о росте цен на автомобили 

Национальная Служба Новостей 32 минуты назад
Автоэксперт предупредил о росте цен на авто
Фото: Национальная Служба Новостей
Автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил НСН о нетипичном росте продаж автомобилей этим летом и об ожидании резкого падения этого показателя к концу года.
В связи с перерывами в работе автопроизводств по всему миру из-за пандемии российские автодилеры зафиксировали дефицит моделей практически по всем брендам, включая отечественные, передаёт ТАСС со ссылкой на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН заявил о нетипичном для лета росте продаж автомобилей и опроверг информацию о дефиците у дилеров.

«У нас есть спрос: июль показал рост продаж по сравнению с прошлым годом на 7%, и в августе тоже будет рост, что в целом нетипично для лета. Но надо ещё понимать, что дилеры не работали в апреле, мае и, некоторые, ещё в июне. Ну и, в принципе, сейчас все производители выходят на докризисный уровень работ. По полному циклу в три смены заработал завод Хёндэ и КИА, завод Рено и многие другие производители. Правда, работают с осторожностью и не требуют, чтобы все склады были забиты. Скорее под заказ. Дефицит этот только для тех людей, кто хочет немедленно купить и уехать, но таких людей достаточно мало», — сказал автоэксперт.

Кроме того, он предупредил о росте цен на авто и падении продаж к концу года.

«Прогнозы делать сейчас достаточно сложно, но известно, что продажи уже более или менее спокойны, и, в любом случае, под конец года они упадут минимум на 20%. Кроме того, мы понимаем, что цены будут расти однозначно, а потому сейчас неплохое время для покупки автомобиля», — добавил Игорь Моржаретто.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН обсудил и поприветствовал инициативу о массовом внедрении в автомобили алкозамков, которые будут блокировать возможность завести автомобиль при наличии паров алкоголя.
Видео дня. Машины каршеринга не на шутку разозлили москвичей
Национальная Служба Новостей: последние новости
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым попросил максимально жесткого наказания для актера Сын погибшего в ДТП с Ефремовым попросил максимально жесткого наказания для актера Процесс по делу Ефремова продолжится 19 августа Процесс по делу Ефремова продолжится 19 августа Восемь человек погибли в ДТП с маршруткой в Крыму Восемь человек погибли в ДТП с маршруткой в Крыму
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Kia , Renault , Игорь Моржаретто , Виктор Похмелкин , Олег Мосеев , Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто «ворует» мощность у двигателя
Кто «ворует» мощность у двигателя
Как шумовая разметка может испортить тормозную систему
Как шумовая разметка может испортить тормозную систему
На дорогу вдоль Байкала потратят 300 миллионов рублей
На дорогу вдоль Байкала потратят 300 миллионов рублей
394-сильная BMW 5-Series расходует 2,4 л на 100 км
394-сильная BMW 5-Series расходует 2,4 л на 100 км
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Найдены доказательства невиновности Ефремова
01:09
Найдены доказательства невиновности Ефремова
ДТП
Инспектора ГИБДД протащили 700 м по асфальту
01:32
Инспектора ГИБДД протащили 700 м по асфальту
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение