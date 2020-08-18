Автоэксперт предупредил о росте цен на авто

Автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил НСН о нетипичном росте продаж автомобилей этим летом и об ожидании резкого падения этого показателя к концу года.

Олега Мосеева. В связи с перерывами в работе автопроизводств по всему миру из-за пандемии российские автодилеры зафиксировали дефицит моделей практически по всем брендам, включая отечественные, передаёт ТАСС со ссылкой на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры»

Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН заявил о нетипичном для лета росте продаж автомобилей и опроверг информацию о дефиците у дилеров.

«У нас есть спрос: июль показал рост продаж по сравнению с прошлым годом на 7%, и в августе тоже будет рост, что в целом нетипично для лета. Но надо ещё понимать, что дилеры не работали в апреле, мае и, некоторые, ещё в июне. Ну и, в принципе, сейчас все производители выходят на докризисный уровень работ. По полному циклу в три смены заработал завод Хёндэ и КИА, завод Рено и многие другие производители. Правда, работают с осторожностью и не требуют, чтобы все склады были забиты. Скорее под заказ. Дефицит этот только для тех людей, кто хочет немедленно купить и уехать, но таких людей достаточно мало», — сказал автоэксперт.

Кроме того, он предупредил о росте цен на авто и падении продаж к концу года.

«Прогнозы делать сейчас достаточно сложно, но известно, что продажи уже более или менее спокойны, и, в любом случае, под конец года они упадут минимум на 20%. Кроме того, мы понимаем, что цены будут расти однозначно, а потому сейчас неплохое время для покупки автомобиля», — добавил Игорь Моржаретто.