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В России могут подорожать автомобили 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Россиянам стоит готовиться к тому, что вскоре цены на новые автомобили будут повышаться. С таким мнением выступил эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН.
По его данным, в прошлом месяце наблюдался нетипичный рост продаж машин по сравнению с 2019 годом. Он отметил, что все производители выходят на докризисный уровень работ.

"Сейчас неплохое время для покупки автомобиля", — считает Моржаретто.

Специалист также ответил на вопрос о том, что все производители выходят на докризисный уровень. Моржаретто заявил, что производили в настоящее время работают с осторожностью и не требуют от дилеров забивать склады машинами. В связи с этим какую-либо нехватку могут ощутить только покупатели, желающие приобрести авто здесь и сейчас.
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Автоновости , Видео , ДТП , Игорь Моржаретто
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