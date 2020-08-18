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Эксперт объяснил дефицит новых авто у дилеров 

Car.ru 34 минуты назад
Эксперт объяснил дефицит новых авто у дилеров
Фото: ТАСС
Роман Абрамов, являющийся исполнительным директором Сберавто, рассказал, каким образом появился дефицит современных новых транспортных средств в отечественных дилерских автомобильных центрах.
По заявлению топ-менеджера, игроки авторынка видят отличный спрос на машины. Однако, он имеет не такой уровень как, к примеру, в 2014 г. По большому счёту дефицит имеет место в случае выбора и приобретения новых транспортных средств. Дилерами оперативно были распроданы оставшиеся машины после режима самоизоляции. Теперь проводится анализ, какой лучше планировать объем, принимая в учёт неопределенность.
Специалист отмечает, что рублевая цена на машины не может являться причиной опустевших автомобильных шоурумов, потому что находится на высоком уровне. Между тем ритейлерами не завышается стоимость автотранспорта. А вот получение скидок на неликвидные вариации — это теперь более сложный вопрос.
По заявлению Романа Абрамова, дефицит почти не коснулся вторичного авторынка, потому что здесь имеется намного больше различных предложений.
Стоит напомнить, что за период январь-июль реализации нового легкового, а также легкого коммерческого транспорта уменьшились на 19,4 процента. За первое полугодие российские автолюбители приобрели 742 700 экземпляров автомобилей.
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