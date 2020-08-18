Aurus запатентовал эксклюзивную пробку бензобака 

Российская автомобильная компания Aurus, похоже, подготовила для своих поклонников очередной сюрприз. В базе Роспатента появилась информация о том, что разработчики получили документы на новую эксклюзивную пробку бензинового бака.

В базе ведомства появились изображения новой пробки, которая появится в премиальных моделях российской марки. Заявку разработчики подали еще в конце января текущего года, а патент зарегистрирован сегодня. Авторами запатентованного дизайна новой детали были указаны Алексей Чвокин, а также Севернюк Никита и Войт Роман.

Эксперты отметили, что новая пробка получила защиту от слива бензина мошенниками, а сверху разместили ручку для хвата, выполненную в форме логотипа компании, содержащую уже знакомые рисунки. Ранее в компании уже сообщали, что планируют выпускать свою линейку уникальных аксессуаров для транспортных средств, а институт «НАМИ» даже успел зарегистрировать новый товарный знак, получивший название Aurus Design. Под ним будут выпускать различные детали в разных классах.