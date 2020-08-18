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Реализация автомобилей в Японии упала в июле почти на 20% 

Car.ru 1 час назад
Реализация автомобилей в Японии резко упала
Фото: Car.ru
За прошлый месяц в Японии удалось реализовать 207 473 легковых автомобиля. Если сравнить этот показатель с предыдущим годом, можно заметить, что он упал на 19.6%.
За 7 месяцев на японском рынке было продано 1 405 897 автомобилей — уровень реализации снизился на 19.9% по сравнению с прошлым годом.
Специалисты проанализировали рынок и составили список из самых популярных марок за указанный период. На первое место вышел автопроизводитель Toyota. За июль было продано более 100 000 автомобилей. Однако, показатель в прошлом году за этот же период был выше на 15.4%.
На второе место вышли автомобили Honda. За предыдущий месяц было куплено 25 871 машин. Это на 26% ниже показателя за прошлый год. Замкнул тройку лидеров производитель Nissan — реализовано 18 768 авто. Показатель снизился на 32.5%, если сравнить с 2019 годом.
Если сопоставить автомобильный рынок Японии с другими, можно сказать, что он мягче всех пережил пандемию — показатели упали, но не такой уровень, как в других странах.
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Автоновости , Nissan , Toyota , Honda
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