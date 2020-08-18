Реализация автомобилей в Японии резко упала

За прошлый месяц в Японии удалось реализовать 207 473 легковых автомобиля. Если сравнить этот показатель с предыдущим годом, можно заметить, что он упал на 19.6%.

За 7 месяцев на японском рынке было продано 1 405 897 автомобилей — уровень реализации снизился на 19.9% по сравнению с прошлым годом.

Специалисты проанализировали рынок и составили список из самых популярных марок за указанный период. На первое место вышел автопроизводитель Toyota. За июль было продано более 100 000 автомобилей. Однако, показатель в прошлом году за этот же период был выше на 15.4%.

На второе место вышли автомобили Honda. За предыдущий месяц было куплено 25 871 машин. Это на 26% ниже показателя за прошлый год. Замкнул тройку лидеров производитель Nissan — реализовано 18 768 авто. Показатель снизился на 32.5%, если сравнить с 2019 годом.

Если сопоставить автомобильный рынок Японии с другими, можно сказать, что он мягче всех пережил пандемию — показатели упали, но не такой уровень, как в других странах.