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В ГИБДД РФ опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник и внешние фары 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
В ГИБДД высказались о новом штрафе
Фото: Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM
Госавтоинспекция РФ опровергла информацию, что за размещенный на крыше автомобиля багажник, дополнительное световое оборудование и фаркопы с автовладельцев будут взиматься штрафы. Об этом во вторник ТАСС сообщили в ведомстве.
Информация о штрафах за дополнительное оборудование для автомобилей появилась в некоторых СМИ.

"Авторы публикаций утверждают, что за установку так называемого нештатного оборудования, в частности, фаркопов, внешних световых приборов, а также дополнительных багажников, в том числе на крыше автомобилей, владельцы транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности. Изложенная в материалах СМИ информация не соответствует действительности", — сказали в ГИБДД.

Авторы публикации ссылались на то, что, согласно новым поправкам в Техрегламент, необходимо согласовывать с Госавтоинспекцией все дополнительное оборудование для авто. Однако последние поправки об этом вносились в 2018 году, и они не касались изменений в конструкции автомобилей, отмечают в ГИБДД.

"Согласно действующим положениям Технического регламента, в случае, если багажник сертифицирован, и конструкция транспортного средства предполагает его использование, то никаких согласований с Госавтоинспекцией не требуется", — уточнили в ведомстве.

Тем не менее перед установкой дополнительного оборудования в ГИБДД посоветовали ознакомиться с Техрегламентом, а также удостовериться, что на автомобиле есть место для установки багажника и изготовителем предусмотрена установка дополнительных фар.
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Автоновости , ГИБДД
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