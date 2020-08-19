Серийный BMW iNext получит новое имя 

Концептуальная модель BMW iNext была показана еще в 2018 году. Теперь появилась информация, что серийный автомобиль будет поставлен на конвейер в 2021 году.

Автомобиль с электрической силовой установкой будет поставляться на потребительский рынок с тремя вариантами электромоторов. Также стало известно, что будет изменено и название электрокара. Сообщается, что у нового транспортного средства будет аббревиатура iX. Примечательно то, что это будет единственная за последнее время модель, в названии которой не будет цифр.

Базовый вариант электрокара получит силовую электроустановку, мощностью 308 лошадиных сил. Более мощная, спортивная версия, будет оснащаться мотором на 522 лошадиных силы. Самая мощная версия новинки будет способна выдать 610 лошадиных сил. Такая машина получит два электромотора и максимальный запас хода на одной зарядке батареи.

Производство принципиально нового электрического транспортного средства планируется начать летом 2021 года. Пока известно, что машина будет поставляться на европейский рынок, на рынке Соединенных Штатов модель может оказаться несколько позднее.