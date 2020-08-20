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Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев предложил отменить транспортный налог с 2021 года.

Основная идея законопроекта в том, чтобы отменить "несправедливый" сбор, а выпадающие доходы бюджета возместить за счет сбора акциза на топливо.

Автор инициативы напомнил, что идея популярна среди автовладельцев. Ее также поддерживал президент Владимир Путин

По словам Барышева, отмена транспортного налога позволит избежать "избыточного налогообложения отдельных категорий граждан". Таким образом он предложил решить проблему неравномерного распределения бремени покрытия расходов на развитие дорожной инфраструктуры.

Кроме того, инициатива призвана простимулировать покупку более экологичных автомобилей.

Барышев подчеркнул, что показатели собираемости транспортного налога "относительно невысоки".