Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

АвтоВАЗ передумал вводить сокращенную неделю 

BFM.RU и ещё 2 3 часа назад
АвтоВАЗ передумал вводить сокращенную неделю
Фото: РИА Новости
АвтоВАЗ решил не вводить с конца августа четырехдневную рабочую неделю, пишет РБК.
В компании объяснили, что отмена ранее изданного приказа связана с тем, что предприятие обеспечено заказами на ближайшие месяцы в рамках госзакупок. Кроме этого после пандемии выросли корпоративные продажи, а также восстановился спрос на рынке.
В июле АвтоВАЗ сообщил, что продажи Lada в июне значительно выросли по сравнению с весенними месяцами и практически вернулись на уровень прошлого года. По его данным, в июне было продано 30 248 автомобилей, тогда как год назад — 30 786.
Изначально АвтоВАЗ планировал перейти на режим четырехдневной недели с 29 июня по конец декабря. Однако в июне компания отложила переход на сокращенную неделю до осени.
Видео дня. Опубликованы фото серийного внедорожника Aurus Komendant
BFM.RU: последние новости
«Реальность такова, что автомобилей нет». В автосалонах не хватает машин «Реальность такова, что автомобилей нет». В автосалонах не хватает машин В ГИБДД опровергли новые требования к багажникам на крыше авто В ГИБДД опровергли новые требования к багажникам на крыше авто Сын погибшего в ДТП с Ефремовым водителя попросил максимально возможное наказание Сын погибшего в ДТП с Ефремовым водителя попросил максимально возможное наказание
Автоновости , Lada , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто состояние дочери Высоцкой после страшного ДТП
Раскрыто состояние дочери Высоцкой после страшного ДТП
Известный певец трагически погиб в прямом эфире
Известный певец трагически погиб в прямом эфире
Кровавое ЧП под Орлом: тела и обломки авто на трассе
Кровавое ЧП под Орлом: тела и обломки авто на трассе
Десантники заблокировали мост в Новосибирске
Десантники заблокировали мост в Новосибирске
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
01:16
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
Автоновости
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Найдены доказательства невиновности Ефремова
01:09
Найдены доказательства невиновности Ефремова
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение