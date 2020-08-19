АвтоВАЗ передумал вводить сокращенную неделю 

АвтоВАЗ решил не вводить с конца августа четырехдневную рабочую неделю, пишет РБК.

В компании объяснили, что отмена ранее изданного приказа связана с тем, что предприятие обеспечено заказами на ближайшие месяцы в рамках госзакупок. Кроме этого после пандемии выросли корпоративные продажи, а также восстановился спрос на рынке.

В июле АвтоВАЗ сообщил, что продажи Lada в июне значительно выросли по сравнению с весенними месяцами и практически вернулись на уровень прошлого года. По его данным, в июне было продано 30 248 автомобилей, тогда как год назад — 30 786.

Изначально АвтоВАЗ планировал перейти на режим четырехдневной недели с 29 июня по конец декабря. Однако в июне компания отложила переход на сокращенную неделю до осени.