Стали известны цены на Toyota Tacoma 2021 года

В пресс-службе автопроизводителя из Японии поделились новым прайс-листом на Toyota Tacoma 2021 модельного ряда. Стоимость автомобилей относится к американскому рынку. Известно также, что модель будет предложена в специальных лимитированных версиях.

Японский пикап, который доступен в 33 различных модификациях, производитель обновил до 2021 модельного года. Автомобиль сумел завоевать статус самой популярной модели за последние 15 лет в своем сегменте. Заметим, что конкуренция подобных автомобилей на рынке довольно высокая.

Чтобы поднять показатели продаж на новый уровень, компания предложит клиентам специальную версию Trail. Изначально новинку представили в Чикаго, и тогда ее стоимость составляла 2.5 млн рублей за конфигурацию 4х2 и 2.7 млн рублей за версию с полным приводом.