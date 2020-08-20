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Стали известны цены на пикап Toyota Tacoma 2021 года

Car.ruиещё 4
2 часа назад
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В пресс-службе автопроизводителя из Японии поделились новым прайс-листом на Toyota Tacoma 2021 модельного ряда. Стоимость автомобилей относится к американскому рынку. Известно также, что модель будет предложена в специальных лимитированных версиях.
Стали известны цены на Toyota Tacoma 2021 года
Фото: Car.ruCar.ru
Японский пикап, который доступен в 33 различных модификациях, производитель обновил до 2021 модельного года. Автомобиль сумел завоевать статус самой популярной модели за последние 15 лет в своем сегменте. Заметим, что конкуренция подобных автомобилей на рынке довольно высокая.
Чтобы поднять показатели продаж на новый уровень, компания предложит клиентам специальную версию Trail. Изначально новинку представили в Чикаго, и тогда ее стоимость составляла 2.5 млн рублей за конфигурацию 4х2 и 2.7 млн рублей за версию с полным приводом.
У производителя предусмотрено не одно специальное издание пикапа. Машина будет поставляться на рынок в версии Nightshade - 4х2 и 4х4. Отличаться она будет темной отделкой с внутренней и внешней стороны. Более дорогое исполнение будет стоить 2.9 млн рублей за конфигурацию 4х2 и 3.1 млн рублей - за 4х4.
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Автоновости,Toyota Tacoma,Toyota,
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