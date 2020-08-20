По выделенкам разрешат ездить новой категории автомобилей

В России с 2021 года могут разрешить ездить по выделенным полосам новой категории транспортных средств — беспилотным автомобилям, пообещал РИА Новости представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Он напомнил, что в подавляющем большинстве ДТП с участием беспилотных авто виноват водитель другой машины. «Автолюбители не соблюдают дистанцию, правила, создают помехи и так далее. Приоритет позволит этот вопрос решить», — подчеркнул представитель «Автонета».

В настоящее время эксперты готовят предложения для внесения поправок в правила дорожного движения и скоро представят их в МВД . Таким образом беспилотный транспорт фактически будет приравнен к общественному, что позволит искусственному интеллекту проще взаимодействовать с водителями на дороге.

Эта мера может стать временной, так как в России планируется внедрение сервисной телематической платформы «Автодата», с помощью которой беспилотные автомобили смогут получать данные от других автомобилей и инфраструктуры удаленно.

В России зарегистрировано не более 150 беспилотных авто, они проходят тестирование в преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане.