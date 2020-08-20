Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России разрешат ездить по выделенкам новой категории автомобилей 

Lenta.ru 2 часа назад
По выделенкам разрешат ездить новой категории автомобилей
Фото: Lenta.ru
В России с 2021 года могут разрешить ездить по выделенным полосам новой категории транспортных средств — беспилотным автомобилям, пообещал РИА Новости представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».
Он напомнил, что в подавляющем большинстве ДТП с участием беспилотных авто виноват водитель другой машины. «Автолюбители не соблюдают дистанцию, правила, создают помехи и так далее. Приоритет позволит этот вопрос решить», — подчеркнул представитель «Автонета».
В настоящее время эксперты готовят предложения для внесения поправок в правила дорожного движения и скоро представят их в МВД. Таким образом беспилотный транспорт фактически будет приравнен к общественному, что позволит искусственному интеллекту проще взаимодействовать с водителями на дороге.
Эта мера может стать временной, так как в России планируется внедрение сервисной телематической платформы «Автодата», с помощью которой беспилотные автомобили смогут получать данные от других автомобилей и инфраструктуры удаленно.
В России зарегистрировано не более 150 беспилотных авто, они проходят тестирование в преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане.
Видео дня. Опубликованы фото серийного внедорожника Aurus Komendant
Последние новости
Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Белоруссии Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Белоруссии Лидеры ЕС единогласно отказались признать победу Лукашенко Лидеры ЕС единогласно отказались признать победу Лукашенко Объяснено происхождение снятых российским космонавтом НЛО Объяснено происхождение снятых российским космонавтом НЛО
Комментарии
Автоновости , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
АвтоВАЗ передумал вводить сокращенную неделю
АвтоВАЗ передумал вводить сокращенную неделю
Известный певец трагически погиб в прямом эфире
Известный певец трагически погиб в прямом эфире
Крупное ДТП затруднило движение в Москве
Крупное ДТП затруднило движение в Москве
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
01:16
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
Автоновости
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Найдены доказательства невиновности Ефремова
01:09
Найдены доказательства невиновности Ефремова
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение