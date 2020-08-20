По выделенкам разрешат ездить новой категории автомобилей

По «выделенной полосе», которая на российских дорогах используется для движения общественного транспорта, следует разрешить ездить беспилотным автомобилям, заявил РИА Новости представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет". По его словам, таким образом можно добиться снижения количества ДТП с участием машин, управляемых искусственным интеллектом.

Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время эксперты готовят предложения для поправок в Правила дорожного движения (ПДД). Если впоследствии изменения будут внесены в кодекс, то беспилотные автомобили фактически приравняют к общественному транспорту, что позволит искусственному разуму успешнее взаимодействовать с другими участниками движения. Представитель «Автонета» подчеркнул, что в настоящее время в ДТП с участием беспилотных авто в большинстве случаев просматривается вина человека.

«Автолюбители не соблюдают дистанцию, правила, создают помехи и так далее. Приоритет позволит этот вопрос решить», — цитируют журналисты слова собеседника.