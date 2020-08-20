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Названы изменения в правилах выдачи справок российским водителям 

Газета.Ru и ещё 15 1 час назад
Правила выдачи справок водителям изменили
Фото: Газета.Ru
Минздрав не будет вводить обязательные тесты на алкоголизм для получающих права водителей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Согласно финальной редакции приказа Минздрава о новом порядке получения медсправок, обязательное "определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови" будет отменено.
Претендентам на водительские права нужно будет пройти лабораторные исследования крови и мочи. Они выявят возможные симптомы состояния, являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами.
Перечень противопоказаний включает в себя ряд диагнозов. Кроме того, за врачом также остается право направить гражданина на дополнительные исследования.
Новый порядок начнет действовать с 1 января 2021 года.
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