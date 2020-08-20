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Porsche не откажется от атмосферных моторов 

Car.ru 1 час назад
Porsche не откажется от атмосферных моторов
Фото: Car.ru
Руководители автомобильного концерна Porsche официально заявили о том, что не планируют отказываться от выпуска моделей, оснащенных атмосферным силовым агрегатом.
Кроме того, разработчики бренда очень заинтересованы в дальнейшем развитии этих 6-цилиндровых оппозитов. Но при этом моторы серьезно изменятся и пройдут полную модернизацию, которая позволит им стать более современными, надежными и безопасными. В развитие ранее представленных атмосферных двигателей производители готовый вложить 10 миллиардов евро уже к 2025 году.
По словам разработчиков, это позволит оснащать выпускаемые модели более качественными силовыми агрегатами, что сделает их востребованными на мировом рынке и привлечет к ним новых потенциальных покупателей.
Также разработчики активно занимаются созданием так называемых PHEV-гибридов, которые тоже отличаются хорошими техническими параметрами и хорошими показателями безопасности, а также надежности, проверенными неоднократно проводимыми тестовыми испытаниями.
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Автоновости , Porsche
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