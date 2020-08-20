Porsche не откажется от атмосферных моторов 

Руководители автомобильного концерна Porsche официально заявили о том, что не планируют отказываться от выпуска моделей, оснащенных атмосферным силовым агрегатом.

Кроме того, разработчики бренда очень заинтересованы в дальнейшем развитии этих 6-цилиндровых оппозитов. Но при этом моторы серьезно изменятся и пройдут полную модернизацию, которая позволит им стать более современными, надежными и безопасными. В развитие ранее представленных атмосферных двигателей производители готовый вложить 10 миллиардов евро уже к 2025 году.

По словам разработчиков, это позволит оснащать выпускаемые модели более качественными силовыми агрегатами, что сделает их востребованными на мировом рынке и привлечет к ним новых потенциальных покупателей.

Также разработчики активно занимаются созданием так называемых PHEV-гибридов, которые тоже отличаются хорошими техническими параметрами и хорошими показателями безопасности, а также надежности, проверенными неоднократно проводимыми тестовыми испытаниями.