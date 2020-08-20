Россиянам предложили придумать название для новой модели Lada

Компания АвтоВАЗ проводит конкурс, в рамках которого любой совершеннолетний гражданин России может придумать название для будущей модели Lada. Заявки принимаются с 19 по 31 августа в социальных сетях бренда.

Для участия в конкурсе необходимо оставить комментарий к соответствующей публикации в любой из официальных социальных сетей АвтоВАЗа, в котором указать свой вариант названия для будущей модели. В каждой соцсети специалисты определят одного победителя.

Название новой модели должно ассоциироваться с Россией и сочетаться с именем бренда Lada. Также, оно обязательно должно содержать от двух до трех слогов, оканчивающихся на букву «А». Кроме того, придуманное название должно иметь понятное ударение, легко читаться и запоминаться как на кириллице, так и на латинице, а также быть благозвучным.

К участию в конкурсе допускаются все желающие, достигшие 18 лет. Авторам лучших идей АвтоВАЗ подарит набор, состоящий из брендированной кружки и портативного зарядного устройства. Всего будет разыграно четыре подарочных комплекта, стоимостью четыре тысячи рублей каждый.

В настоящий момент АвтоВАЗ не раскрывает подробности о том, для какой модели может быть использовано новое название. На иллюстрации, приложенной к описанию конкурса, изображен концепт-кар Lada XCODE, дебютировавший в 2016 году. Тогда сообщалось, что производство городского кроссовера начнется в течение пяти лет. Так что не исключено, что нынешний конкурс связан с началом серийного производства этой модели.

Проводить народные конкурсы для АвтоВАЗа уже стало традицией. В апреле прошлого года российская компания объявила конкурс на создание новых имен для будущих моделей. Посетители специального раздела на официальном сайте придумывали названия для различных семейств Lada, а также делились тем, какие ассоциации они могут вызывать.

Источник: Правила конкурса АвтоВАЗа