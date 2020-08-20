В России жестко накажут шумных мотоциклистов 

Госдуме разрабатывается законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для мотоциклистов, которые превышают нормы шума. Об этом РИА Новости заявил автор инициативы, зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов

Он пояснил, что планируется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и увеличить штрафы. Сейчас, по действующим нормам, за превышение уровня шума можно получить предупреждение или штраф в 500 рублей.

«Нынешние меры сдерживания являются неэффективными… Есть норма шумности, которая не соблюдается просто никоим образом», — заявил Старшинов, отметив, что шум от моноцикла доставляет нарушителям «какое-то необъяснимое наслаждение».

При этом, по словам парламентария, совершенно ненормально, когда «один мотоциклист ранним утром по улице проехал, а проснулась тысяча жильцов».

«Купил гражданин себе Harley-Davidson за 30 тысяч долларов — он может себе позволить заплатить 300 рублей штрафа, он их и не чувствует. Вот зато мотоцикл у него такой звук издает, на него все люди обернулись, он таким образом свое самолюбие потешил. Ощутимо, когда ему инспектор выписал штраф, условно говоря, не 500 рублей, а 5 тысяч. То есть штраф должен быть адекватен той цели, которую он преследует», — пояснил депутат.

Он также заверил, что сумма штрафа, которая сейчас обсуждается с экспертами, «будет адекватной для того, чтобы поставленная задача была выполнена», и при работе над законопроектом учитываются не только обращения граждан, но и правоприменительная практика в России, а также международный опыт.