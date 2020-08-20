В России представили кроссовер Genesis GV80 

В России прошла презентация нового китайского кроссовера Genesis GV80. Показали новинку на закрытом мероприятии в развлекательном центре «Целеево Гольф и Поло» в Москве.

Genesis входит в список партнеров ассоциации гольфистов «Тур Десяти», которая, в свою очередь, названа лидером турового движения в России. В этом году во время сезона китайский бренд будет поддерживать специальную программу соревнований от ассоциации. Московский клуб «Целеево Гольф и Поло» три раза успел получить награду World Golf Awards в номинации «Лучшее гольф-поле».

Genesis GV80 станет четвертой моделью компании в сегменте SUV. Представили внедорожник в начале текущего года в Сеуле, отметив, что он оказался очень универсальным и впечатляющим. Экстерьер выполнили в новой стилистике «атлетичной элегантности», а салон порадует покупателей передовым списком опций, при этом оставляя больше пространства для пассажиров.

Купить автомобиль можно будет в разных оттенках, в том числе и матовой палитре, отметили разработчики.