Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России представили кроссовер Genesis GV80 

Car.ru и ещё 1 2 часа назад
В России представили кроссовер Genesis GV80
Фото: Car.ru
В России прошла презентация нового китайского кроссовера Genesis GV80. Показали новинку на закрытом мероприятии в развлекательном центре «Целеево Гольф и Поло» в Москве.
Genesis входит в список партнеров ассоциации гольфистов «Тур Десяти», которая, в свою очередь, названа лидером турового движения в России. В этом году во время сезона китайский бренд будет поддерживать специальную программу соревнований от ассоциации. Московский клуб «Целеево Гольф и Поло» три раза успел получить награду World Golf Awards в номинации «Лучшее гольф-поле».
Genesis GV80 станет четвертой моделью компании в сегменте SUV. Представили внедорожник в начале текущего года в Сеуле, отметив, что он оказался очень универсальным и впечатляющим. Экстерьер выполнили в новой стилистике «атлетичной элегантности», а салон порадует покупателей передовым списком опций, при этом оставляя больше пространства для пассажиров.
Купить автомобиль можно будет в разных оттенках, в том числе и матовой палитре, отметили разработчики.
Видео дня. Каршеринг отменит ограничения по водительскому стажу
Car.ru: последние новости
Тесты на алкоголь для российских водителей будут делать выборочно Тесты на алкоголь для российских водителей будут делать выборочно В Госдуме выступили с предложением отменить транспортный налог в 2021 году В Госдуме выступили с предложением отменить транспортный налог в 2021 году Обновленный Toyota Hilux получил первый тюнинг Обновленный Toyota Hilux получил первый тюнинг
Комментарии 1
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный певец трагически погиб в прямом эфире
Известный певец трагически погиб в прямом эфире
Раскрыто состояние дочери Высоцкой после страшного ДТП
Раскрыто состояние дочери Высоцкой после страшного ДТП
Неочевидные нарушения ПДД, которые будут стоить вам прав
Неочевидные нарушения ПДД, которые будут стоить вам прав
Без вины виноватый: у россиян конфискуют автомобили
Без вины виноватый: у россиян конфискуют автомобили
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
01:16
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
Автоновости ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Найдены доказательства невиновности Ефремова
01:09
Найдены доказательства невиновности Ефремова
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение