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Hyundai и KIA готовят новую модель 

Car.ru 1 час назад
Загадочный Bayon: Hyundai и KIA готовят новую модель
Фото: Car.ru
Hyundai и KIA и готовятся к выпуску нового транспортного средства.
Представители концерна Hyundai зарегистрировали заявку в патентном ведомстве на новый продукт, название которого — Bayon.
Об этом автомобиле пока что известно слишком мало, так как зарегистрировано только название, никаких технических деталей в документе не указано. Аналитики лишь сообщили, что поданная заявка может распространяться как на легковой транспорт, так и на фургоны, спорткары, грузовики и даже автобусы или элементы их агрегатов и узлов.
Аналитики не уверены, что выпускаться автомобиль будет под брендом Hyundai, так как все новые модели компании получают префикс «i» в своем названии. Именно поэтому появились мысли о том, что транспортное средство выйдет в производство с конвейеров Kia.
Остается лишь ожидать, когда представители южнокорейского концерна зарегистрируют внешний вид автомобиля, чтобы понять, под какой маркой будет выпускаться загадочный Bayon.
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Автоновости , Hyundai , Kia
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