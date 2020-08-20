Загадочный Bayon: Hyundai и KIA готовят новую модель

Hyundai и KIA и готовятся к выпуску нового транспортного средства.

Представители концерна Hyundai зарегистрировали заявку в патентном ведомстве на новый продукт, название которого — Bayon.

Об этом автомобиле пока что известно слишком мало, так как зарегистрировано только название, никаких технических деталей в документе не указано. Аналитики лишь сообщили, что поданная заявка может распространяться как на легковой транспорт, так и на фургоны, спорткары, грузовики и даже автобусы или элементы их агрегатов и узлов.

Аналитики не уверены, что выпускаться автомобиль будет под брендом Hyundai, так как все новые модели компании получают префикс «i» в своем названии. Именно поэтому появились мысли о том, что транспортное средство выйдет в производство с конвейеров Kia.

Остается лишь ожидать, когда представители южнокорейского концерна зарегистрируют внешний вид автомобиля, чтобы понять, под какой маркой будет выпускаться загадочный Bayon.