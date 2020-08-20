В Боснии и Герцеговине создали копию Tesla Cybertruck 

Фотографии пикапа опубликовали в Instagram-аккаунте 268_others, пишет Тарантас Ньюс.

Самодельный автомобиль имеет хорошо детализированный экстерьер и салон.

Воссозданы головная светотехника и светодиодная полоса между лобовым стеклом и крышей. Не отличить и колеса. Единственное, что выдает копию — более традиционная оптика переднего бампера.

В экстерьере также уделяется большое внимание деталям. Однако неожиданным стал мраморный декор передней панели.

Разработчики не раскрыли на базе какого автомобиля построена реплика. Может ли он выезжать на дороги тоже не совсем понятно. Хотя и есть видео с демонстрацией проезда по дороге.