Тестировать водителей на алкоголь будут выборочно

В Минздраве пересмотрели нововведения, которые должны вступить в силу в следующем году. Теперь проверки на употребление алкоголя станут выборочными, а не обязательными и поголовными, как было ранее.

Еще в октябре прошедшего года в ведомстве утвердили новый порядок прохождения медосмотра для водителей при оформлении авто или возбоновлении действия прав. В проекте шла речь о введении нового обязательного анализа, который проверял бы наличие в крови так называемого «CDT-маркера», свидетельствующего о хроническом алкоголизме.

Если норма окажется выше 1,2%, водитель будет направлен на дальнейшие исследование или лечение в наркологические центры, сообщалось в поправках. После общественного резонанса эксперты решили в итоге изменить правила. Теперь право направить водителя на дополнительные обследования получат психиатры-наркологи.

Конечно, в таких случаях владельцам авто придется платить больше за получение справки, однако точную стоимость документа пока не сообщили.