Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тесты на алкоголь для российских водителей будут делать выборочно 

Car.ru 3 часа назад
Тестировать водителей на алкоголь будут выборочно
Фото: Car.ru
В Минздраве пересмотрели нововведения, которые должны вступить в силу в следующем году. Теперь проверки на употребление алкоголя станут выборочными, а не обязательными и поголовными, как было ранее.
Еще в октябре прошедшего года в ведомстве утвердили новый порядок прохождения медосмотра для водителей при оформлении авто или возбоновлении действия прав. В проекте шла речь о введении нового обязательного анализа, который проверял бы наличие в крови так называемого «CDT-маркера», свидетельствующего о хроническом алкоголизме.
Если норма окажется выше 1,2%, водитель будет направлен на дальнейшие исследование или лечение в наркологические центры, сообщалось в поправках. После общественного резонанса эксперты решили в итоге изменить правила. Теперь право направить водителя на дополнительные обследования получат психиатры-наркологи.
Конечно, в таких случаях владельцам авто придется платить больше за получение справки, однако точную стоимость документа пока не сообщили.
Видео дня. Каршеринг отменит ограничения по водительскому стажу
Car.ru: последние новости
Тесты на алкоголь для российских водителей будут делать выборочно Тесты на алкоголь для российских водителей будут делать выборочно В Госдуме выступили с предложением отменить транспортный налог в 2021 году В Госдуме выступили с предложением отменить транспортный налог в 2021 году Обновленный Toyota Hilux получил первый тюнинг Обновленный Toyota Hilux получил первый тюнинг
Комментарии
Автоновости , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто состояние дочери Высоцкой после страшного ДТП
Раскрыто состояние дочери Высоцкой после страшного ДТП
Известный певец трагически погиб в прямом эфире
Известный певец трагически погиб в прямом эфире
Без вины виноватый: у россиян конфискуют автомобили
Без вины виноватый: у россиян конфискуют автомобили
Кровавое ЧП под Орлом: тела и обломки авто на трассе
Кровавое ЧП под Орлом: тела и обломки авто на трассе
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
01:16
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
Автоновости ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Найдены доказательства невиновности Ефремова
01:09
Найдены доказательства невиновности Ефремова
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение