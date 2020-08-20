Каждое пятое авто в РФ продается с господдержкой

Минторг России опубликовал официальные данные о продажах в России автомобилей при господдержке. Как оказалось, воспользоваться льготами решил каждый пятый россиянин за прошедшие шесть месяцев текущего года.

За указанный период по господдержке дилеры успели реализовать 122 тысячи автомобилей, что составляет 20% от всего объема. С начала лета программы "Первый" и "Семейный автомобиль" пересмотрели и продлили для российских покупателей. Теперь можно выбирать между моделями, стоимостью до 1,5 миллиона рублей, отметили аналитики, при этом воспользоваться дополнительными скидками и акциями.

Kia, Правительство выделило на поддержку 11,5 млрд рублей, а наиболее популярными среди российских автомобилистов оказались модели Lada Hyundai и Renault. По программе "Семейный автомобиль" было куплено около 65 тысяч авто, добавили эксперты, а по программе "Первый автомобиль" — около 44 тысяч.

Еще 11 тысяч автомобилистов воспользовались программой сдачи старых машин по Trade-in. среди работников медицины обладателями новых машин стали около 1,5 тысячи россиян. Действие программ продлили накануне до конца года.