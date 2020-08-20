Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каждый пятый автомобиль в России продается с господдержкой 

Car.ru 20 августа 2020
Каждое пятое авто в РФ продается с господдержкой
Фото: РИА Новости
Минторг России опубликовал официальные данные о продажах в России автомобилей при господдержке. Как оказалось, воспользоваться льготами решил каждый пятый россиянин за прошедшие шесть месяцев текущего года.
За указанный период по господдержке дилеры успели реализовать 122 тысячи автомобилей, что составляет 20% от всего объема. С начала лета программы "Первый" и "Семейный автомобиль" пересмотрели и продлили для российских покупателей. Теперь можно выбирать между моделями, стоимостью до 1,5 миллиона рублей, отметили аналитики, при этом воспользоваться дополнительными скидками и акциями.
Правительство выделило на поддержку 11,5 млрд рублей, а наиболее популярными среди российских автомобилистов оказались модели Lada, Kia, Hyundai и Renault. По программе "Семейный автомобиль" было куплено около 65 тысяч авто, добавили эксперты, а по программе "Первый автомобиль" — около 44 тысяч.
Еще 11 тысяч автомобилистов воспользовались программой сдачи старых машин по Trade-in. среди работников медицины обладателями новых машин стали около 1,5 тысячи россиян. Действие программ продлили накануне до конца года.
Видео дня. Опубликованы изображения серийного внедорожника Aurus Komendant
Car.ru: последние новости
Эксперт рассказал о преимуществах регистрации автомобилей через МФЦ Эксперт рассказал о преимуществах регистрации автомобилей через МФЦ АвтоВАЗ попросил помощи с названием для нового авто АвтоВАЗ попросил помощи с названием для нового авто Aurus запатентовал эксклюзивную пробку бензобака Aurus запатентовал эксклюзивную пробку бензобака
Комментарии 1
Автоновости , Hyundai , Kia , Lada
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без вины виноватый: у россиян конфискуют автомобили
Без вины виноватый: у россиян конфискуют автомобили
Раскрыто состояние дочери Высоцкой после страшного ДТП
Раскрыто состояние дочери Высоцкой после страшного ДТП
Известный певец трагически погиб в прямом эфире
Известный певец трагически погиб в прямом эфире
«Lada Береза», «Lada Галера», «Lada Засада»?
«Lada Береза», «Lada Галера», «Lada Засада»?
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
01:16
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
Автоновости ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Найдены доказательства невиновности Ефремова
01:09
Найдены доказательства невиновности Ефремова
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение