Раскрыты цены нового Lexus LC500

В Сети появились цены на новый Lexus LC500 в кузове купе. Начальная стоимость модели из Японии достигает 8.8 млн рублей на рынке Великобритании.

Обновленная версия модели была оценена в 90 775 фунтов стерлингов — около 8.8 млн рублей. Расширенная комплектация, которая будет оснащена пакетом Sport+, стоит 9.38 млн рублей. Напомним, что в дополнительный пакет включены кованые диски на 21 дюйм, обогрев шеи и обивка, выполненная из полуанилиновой кожи.

Среди дополнительных опций производитель выделяет цветной дисплей-проектор, аудио-систему Mark Levinson на 17 динамиков и возможность окраски кузова в металлический цвет. В прошлом году модель LC Convertible дебютировала на автосалоне в Лос-Анджелесе. В продажу поступят вариации, оснащенные атмосферником V8 на 5 литров, который развивает мощность до 465 л.с., а его стоимость будет превышать цены купе на 10 000 фунтов стерлингов.

Вес новинки превышает купе на 90 кг, а гибрид 500h — на 54 кг. Производитель уверяет, что разгоняться до 100 км/ч автомобиль сможет на 0.2 секунды позже, чем представленные модификации. Максимальная скорость будет достигать отметки в 270 км/ч.