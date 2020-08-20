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Стали известны цены нового Lexus LC500 

Car.ru и ещё 2 1 час назад
Раскрыты цены нового Lexus LC500
Фото: Car.ru
В Сети появились цены на новый Lexus LC500 в кузове купе. Начальная стоимость модели из Японии достигает 8.8 млн рублей на рынке Великобритании.
Обновленная версия модели была оценена в 90 775 фунтов стерлингов — около 8.8 млн рублей. Расширенная комплектация, которая будет оснащена пакетом Sport+, стоит 9.38 млн рублей. Напомним, что в дополнительный пакет включены кованые диски на 21 дюйм, обогрев шеи и обивка, выполненная из полуанилиновой кожи.
Среди дополнительных опций производитель выделяет цветной дисплей-проектор, аудио-систему Mark Levinson на 17 динамиков и возможность окраски кузова в металлический цвет. В прошлом году модель LC Convertible дебютировала на автосалоне в Лос-Анджелесе. В продажу поступят вариации, оснащенные атмосферником V8 на 5 литров, который развивает мощность до 465 л.с., а его стоимость будет превышать цены купе на 10 000 фунтов стерлингов.
Вес новинки превышает купе на 90 кг, а гибрид 500h — на 54 кг. Производитель уверяет, что разгоняться до 100 км/ч автомобиль сможет на 0.2 секунды позже, чем представленные модификации. Максимальная скорость будет достигать отметки в 270 км/ч.
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Автоновости , Lexus
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