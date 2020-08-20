Lexus ES впервые получил полный привод 

Японский бизнес-седан Lexus ES 2021 модельного года впервые за более чем 30-летнюю историю получил привод на четыре колеса. Полноприводной трансмиссией обзавелась единственная версия — ES 250, которая теперь по умолчанию имеет приставку AWD.

Полным приводом с ES поделились родственные седаны Toyota Camry и Avalon. В прошлом году модели получили в США привод Dynamic Torque Control AWD от RAV4. Электронная муфта включает в работу задние колеса только при пробуксовке передних — в таком случае на заднюю ось передается до 50 процентов тяги. При обычной езде автомобиль остается переднеприводным.

Lexus ES 250 AWD оснащается 2,5-литровым «атмосферником», выдающим 206 лошадиных сил и работающим в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Версии ES 300h положена гибридная силовая установка на базе той же «четверки», развивающая до 218 сил, а ES 350 — 3,5-литровый V6 мощностью 306 сил.

Кроме полного привода, седан уже в «базе» приобрел набор систем безопасности Lexus Safety System+ 2.0. Для седана марка приготовила стайлинг-пакет Black Line Special Edition, доступный только для 1500 экземпляров. Он включает в себя черные акценты для экстерьера: корпуса зеркал заднего вида, колесные диски и спойлер, а также комплект багажных кейсов Zero Halliburton.

Стоимость Lexus ES 2021 модельного года в США стартует 40 925 долларов (более трех миллионов рублей по текущему курсу), до дилеров новинка доберется осенью.

В России цена бизнес-седана седьмого поколения варьируется от 2,6 миллиона до 4,4 миллиона рублей. Появится ли в России полноприводный ES, пока неизвестно.