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Средние цены на бензин в России за неделю выросли на две копейки 

ТАСС 2 часа назад
Бензин подорожал
Фото: ТАСС
Средние потребительские цены на бензин в России с 10 по 16 августа 2020 года выросли на 2 коп. и составили 45,68 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.
Средние цены на бензин марки Аи-92 возросли на 1 коп. — до 43,11 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 2 коп. — до 46,88 руб. за литр, а стоимость бензина Аи-98 составила 52,83 руб. за литр, что на 4 коп. больше, чем неделей ранее.
Дизельное топливо осталось на уровне 48,04 руб. за литр.
По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 12 субъектах РФ, наиболее заметный отмечен в Южно-Сахалинске — на 1,7%. Снижение цен наблюдалось в 12 субъектах, наибольший в Петрозаводске — на 0,6%.
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,66 руб., марки Аи-95 — от 41,9 до 49,99 руб., марки Аи-98 — от 49,99 до 55,19 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,8 до 44,11 руб., марки Аи-95 — от 45,3 до 48,26 руб., марки Аи-98 — от 53,1 до 54,99 руб. за литр.
Общий объем производства бензина в РФ с 10 по 16 августа повысился на 4,2% по сравнению с предыдущей неделей — до 833,4 тыс. т. Производство дизельного топлива снизилось на 0,1% — до 1 млн 534,1 тыс. т.
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Автоновости , Росстат
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