Раскрыты правила для зарегистрированных в МФЦ автомобилей

ГИБДД будет осматривать автомобили и присваивать номера при регистрации машин в МФЦ. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Госавтоинспекция обращает внимание, что сотрудники МФЦ будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции", — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее регистрировать автомобили в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Теперь задействованные в работе центров сотрудники МВД будут заниматься этапом осмотра автомобиля, а работники МФЦ — документальной частью. Они будут принимать заявления автовладельцев и выдавать готовые документы.