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Россияне смогут зарегистрировать автомобиль в МФЦ 

Rambler News Service 2 часа назад
Россияне смогут зарегистрировать автомобиль в МФЦ
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Жители России смогут зарегистрировать транспортное средство в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ), соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Регистрировать транспорт можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Как отметили в пресс-службе правительства, новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД России к работе на территории МФЦ. Сотрудники полиции будут участвовать в осмотре автомобиля, тогда как прием заявлений автовладельцев и выдачу готовых документов будут осуществлять сотрудники МФЦ. Услугой можно будет воспользоваться в МФЦ, которые располагают нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилиcтов.

«В целом, принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ», — добавили в правительстве.

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Автоновости , Михаил Мишустин , МВД
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