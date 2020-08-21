Россияне смогут зарегистрировать автомобиль в МФЦ 

Жители России смогут зарегистрировать транспортное средство в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ), соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Регистрировать транспорт можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Как отметили в пресс-службе правительства, новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД России к работе на территории МФЦ. Сотрудники полиции будут участвовать в осмотре автомобиля, тогда как прием заявлений автовладельцев и выдачу готовых документов будут осуществлять сотрудники МФЦ. Услугой можно будет воспользоваться в МФЦ, которые располагают нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилиcтов.
«В целом, принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ», — добавили в правительстве.