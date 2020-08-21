«Lada Береза», «Lada Галера», «Lada Засада»?

К названию есть список требований, варианты «АвтоВАЗ» будет принимать до 31 августа в своей группе в «ВКонтакте», где уже есть множественные примеры народного творчества

«АвтоВАЗ» предложил всем желающим выбрать имя для новой модели Lada . Объявление об этом появилось в группе «АвтоВАЗа» в соцсети «ВКонтакте». К вариантам есть целый список требований: название должно ассоциироваться с Россией, сочетаться со словом Lada, иметь два-три слога и оканчиваться на букву А, а также иметь ударение, легкое прочтение и благозвучное звучание.

Пользователи в своих вариантах стесняться не стали и уже успели предложить сотни вариантов. Среди самых патриотичных были «Lada Карелия», «Lada Зима», «Lada Тайга», «Lada Ангара» и «Lada Береза».

Однако больше всего лайков собрали более народные варианты. Самой успешной стала «Lada Водка», а также «Lada Галера», «Lada Засада», «Lada Награда», «Lada Прохлада» и «Lada НеВеста». Были и совсем экстравагантные варианты: «Lada ИзАда», «Lada Нехта», «Lada Революшен» и «Lada НеНада».

Для какой модели Lada собирают варианты названий, пока не сообщается. К объявлению в группе приложена фотография концепта Lada XCode, которую анонсировали еще в 2016 году. Варианты «АвтоВАЗ» будет принимать до 31 августа в своей группе в «ВКонтакте». Задумка хорошая, но от старых концепций в названиях надо уходить, считает автоэксперт Артем Бобцов:

«Во-первых, сама по себе традиция хорошая. Напомню, что название «Гранта» для сегодняшнего бестселлера «АвтоВАЗа»тоже в свое время было придумано в результате народного голосования. Вполне хорошее название, необычное, звучное. Конкретно про то, для чего новое имя ищется. Понятно, что это машина некоего нового семейства, поскольку даже если машины «Веста», «Гранта» семейства будут продолжать выпускаться в новых кузовах, но все равно под текущими именами. У «АвтоВАЗа» будет замена «Нивы», будет совершенно новая. Возможно, как раз именно для нее ищется название. Я бы уходил от названий и переходил к неким более коротким цифровым индексам. Во-первых, это всемирная тенденция, во-вторых, так люди лучше воспринимают. Все автопроизводители делают цифровое обозначение, чем больше цифра, тем выше класс. Я бы в сторону буквенно-цифрового сочетания больше смотрел».

Ранее в базе Роспантента появились три новые торговые марки, связанные с брендом Lada: Tensa, Forta и Kayna. Пока они нигде не использовались. За последние годы было множество марок, которые «АвтоВАЗ» регистрировал, но не использовал, например «Фортуна», «Ладога», «Свобода», Kam4atka и «Интрига».